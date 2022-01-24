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Чемпионат Франции. 1 лига

Анри высказался о возможном назначении в «Бордо»

24 Января 2022 • 13:52 Комментировать

Экс-форвард национальной сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказался о возможной работе в «Бордо». На днях появилась информация, что 44-летний специалист находится в сфере интересов жирондинцев.

«Бордо»? Ничего не знаю по этому поводу. Я не живу в утопии, мне нечего ответить на эти слухи», - передает слова Тьерри портал Goal.com.

На клубном уровне Анри работал в канадском «Монреаль Импакт» и «Монако». В настоящий момент француз входит в тренерский штаб сборной Бельгии.

«Бордо» в этом сезоне Лиги 1 набрал 20 баллов и занимает лишь 17-е место после 22 туров.

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Бордо Тьерри Анри
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