«Монако» на 90-й минуте упустил ничью в матче с «Монпелье»

«Монако» без Александра Головина играл против «Монпелье» в матче 22-го тура Лиги 1. «Паладины» обеспечили себе задел в два гола в середине первого тайма, но могли сегодня и не победить. Очень быстро Виссам Бен-Йеддер отыграл один мяч, а на 82-й минуте Вандерсон сравнял счет. «Монпелье» вырвал победу на 90-й минуте после удара Стефи Мавидиди.

Сегодняшние соперники имеют в активе по 33 очка и делят седьмое место.