«Монако» на 90-й минуте упустил ничью в матче с «Монпелье»

«Монако» без Александра Головина играл против «Монпелье» в матче 22-го тура Лиги 1. «Паладины» обеспечили себе задел в два гола в середине первого тайма, но могли сегодня и не победить. Очень быстро Виссам Бен-Йеддер отыграл один мяч, а на 82-й минуте Вандерсон сравнял счет. «Монпелье» вырвал победу на 90-й минуте после удара Стефи Мавидиди.
Сегодняшние соперники имеют в активе по 33 очка и делят седьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Вахи Элю13'
|(2:0) Мавидиди Стефи32'
|34'Бен-Йеддер Виссам (2:1)
|82'Скардовелли Вандерсон (2:2)
|(3:2) Мавидиди Стефи90'
Нюбель Александр•Агилар Рубен • 65'Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике 10' 89' (Тьяго Рибейро ( 89') •Лукас Жан 57' (Скардовелли Вандерсон ( 57') •Чуамени Орельен•Матазо Элио 67' (Якобс Исмаил ( 67') •Желсон Мартиньш 67' (Фофана Юссуф ( 67') •Бен-Йеддер Виссам•Диоп Софьян
23 января. Стадион "Стад де ля Моссон".
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