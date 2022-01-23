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Чемпионат Франции. 1 лига

Лишь футболист «Ниццы» в возрасте до 23 лет движется вровень с Холанном и Мбаппе в текущем сезоне

23 Января 2022 • 20:38 Комментировать
Метц
0:2
Ницца
окончен

Имена Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе у всех на слуху, за их успехами внимательно следят, за ними ведут охоту лучшие клубы Европы, а как насчет Амина Гуйри? Выступающий за «Ниццу» француз с алжирскими корнями проводит отличный сезон - на его счету уже десять голов в текущем сезоне, и благодаря его успехам «Ницца» поднялась уже на второе место в турнирной таблице. Сегодня «Ницца», в частности, обыграла в гостях «Метц».

И, как сообщает портал Squawka Football, среди игроков в возрасте до 23 лет есть лишь трое, у которых на данный момент уже минимум по 10 забитых голов и по пять результативных передач в Топ-5 европейских чемпионатов в нынешнем сезоне. Это Эрлинг Холанн, это Килиан Мбаппе и как раз упомянутый выше Амин Гуйри.

Следите за «Ниццой» в текущем сезоне!

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Амин Гуйри
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окончен Метц 0:2 Ницца 4.80 3.80 1.73
окончен Нант 4:2 Лорьян 2.10 3.10 3.95
окончен Бордо 4:3 Страсбург 4.00 3.65 1.90
окончен Анже 2:1 Труа
окончен Клермон 2:1 Ренн
Идет 92 минута Монпелье 3:2 Монако 3.95 3.50 1.95
23.01  22:45 ПСЖ ... Реймс 1.23 6.60 13.00
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Сегодня, 23 Января
20:38 · Франция. Лига 1
Лишь футболист «Ниццы» в возрасте до 23 лет движется вровень с Холанном и Мбаппе в текущем сезоне
19:07 · Франция. Лига 1
«Нант», «Бордо», «Анже» и «Клермон» набрали по три очка
18:35 · Франция. Лига 1
«Монпелье» - «Монако» - 3:2 (закончен)
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