Лишь футболист «Ниццы» в возрасте до 23 лет движется вровень с Холанном и Мбаппе в текущем сезоне

Имена Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе у всех на слуху, за их успехами внимательно следят, за ними ведут охоту лучшие клубы Европы, а как насчет Амина Гуйри? Выступающий за «Ниццу» француз с алжирскими корнями проводит отличный сезон - на его счету уже десять голов в текущем сезоне, и благодаря его успехам «Ницца» поднялась уже на второе место в турнирной таблице. Сегодня «Ницца», в частности, обыграла в гостях «Метц».

И, как сообщает портал Squawka Football, среди игроков в возрасте до 23 лет есть лишь трое, у которых на данный момент уже минимум по 10 забитых голов и по пять результативных передач в Топ-5 европейских чемпионатов в нынешнем сезоне. Это Эрлинг Холанн, это Килиан Мбаппе и как раз упомянутый выше Амин Гуйри.

Следите за «Ниццой» в текущем сезоне!