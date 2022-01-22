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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин пропустит матч против «Монпелье»

22 Января 2022 • 22:11 Комментировать
Монпелье
...
Монако
3.95 3.50 1.95
Через 19 ч. 54 мин.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку своего клуба на очередной матч чемпионата Франции, сообщает официальный «Твиттер» команды. В 22-м туре Лиги 1 монегаски сыграют в гостях у чемпиона Франции - 2012 - «Монпелье». К сожалению, Головина среди заявленных на игру нет, несмотря на то, что процесс его восстановления уже завершился, и он, теоретически, должен был бы сыграть. Предыдущий матч «Монако» против «Клермона» Головин также пропустил, а в последний раз на поле он выходил пять недель тому назад - 19 декабря.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года, ранее он защищал цвета ЦСКА. В текущем сезоне на его счету два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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23.01  17:00 Анже ... Труа 2.11 3.25 3.85
23.01  17:00 Клермон ... Ренн 4.10 3.80 1.88
23.01  19:05 Монпелье ... Монако 3.55 3.55 2.09
23.01  22:45 ПСЖ ... Реймс 1.23 6.60 13.00
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