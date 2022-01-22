Головин пропустит матч против «Монпелье»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку своего клуба на очередной матч чемпионата Франции, сообщает официальный «Твиттер» команды. В 22-м туре Лиги 1 монегаски сыграют в гостях у чемпиона Франции - 2012 - «Монпелье». К сожалению, Головина среди заявленных на игру нет, несмотря на то, что процесс его восстановления уже завершился, и он, теоретически, должен был бы сыграть. Предыдущий матч «Монако» против «Клермона» Головин также пропустил, а в последний раз на поле он выходил пять недель тому назад - 19 декабря.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года, ранее он защищал цвета ЦСКА. В текущем сезоне на его счету два гола.