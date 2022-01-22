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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин вернулся к тренировкам в общей группе «Монако»

22 Января 2022 • 13:21 Комментировать

Российский хавбек Александр Головин вернулся к тренировочным занятиям в общей группе «Монако», об этом информирует Sport24. При этом полузащитник, по рекомендации врачей клуба, пропустит ближайшую игру команды в чемпионате Франции.

Ранее из-за повреждения Александр не играл в поединке 21-го тура Лиги 1 против «Клермона».

Ближайшая встреча монегасков состоится 23 января. «Монако» на выезде померяется силами с «Монпелье».

В текущем розыгрыше французского чемпионата 25-летний российский полузащитник поучаствовал в 13 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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