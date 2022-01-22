Аутсайдер Лиги 1 готов подписать Зе Луиша

Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш пользуется спросом во французском чемпионате.

Как сообщают журналисты Lequipe, заинтересованность в услугах нападающего проявляет «Сент-Этьен». «Зелёные» намерены побороться за игрока с «Труа», который ранее заявил о своем интересе к игроку из Кабо-Верде.

Зе Луиш недавно расторг трудовое соглашение с «железнодорожниками» и сейчас находится в статусе свободного агента. В первой половине сезона форвард сыграл всего три матча в РПЛ, не отметившись голами.

«Сент-Этьен» занимает последнее место в таблице Лиги 1, а «Труа» идет на 15-й строчке.