«Сент-Этьен» подписал ещё одного защитника

«Сент-Этьен», который ведёт борьбу за выживание в Лиге 1, продолжает укреплять оборону в зимнее трансферное окно.

Контракт с одним из главных аутсайдеров Лиги 1 до конца нынешнего сезона подписал Жорис Ньянон, сообщает официальный сайт «Сент-Этьена». В новом клубе Ньянон будет играть под 23-м номером.

Ce vendredi, s'est engagé avec l'#ASSE jusqu'à la fin de la saison !



Bienvenue à notre nouveau numéro — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 21, 2022

Напомним, что Жорис Ньянон был свободным агентом с сентября 2021 года после ухода из «Севильи». До этого 25-летний француз успел поиграть за «Ренн», который и подарил футболисту путёвку в большой футбол.

Также добавим, что в стартовом матче 22 тура Лиги 1 «Сент-Этьен» на выезде уступил «Лиону» со счётом 0:1.