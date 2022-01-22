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Чемпионат Франции. 1 лига

«Сент-Этьен» подписал ещё одного защитника

22 Января 2022 • 03:22 Комментировать
Лион
1:0
Сент-Этьен
окончен

«Сент-Этьен», который ведёт борьбу за выживание в Лиге 1, продолжает укреплять оборону в зимнее трансферное окно.

Контракт с одним из главных аутсайдеров Лиги 1 до конца нынешнего сезона подписал Жорис Ньянон, сообщает официальный сайт «Сент-Этьена». В новом клубе Ньянон будет играть под 23-м номером.

Напомним, что Жорис Ньянон был свободным агентом с сентября 2021 года после ухода из «Севильи». До этого 25-летний француз успел поиграть за «Ренн», который и подарил футболисту путёвку в большой футбол.

Также добавим, что в стартовом матче 22 тура Лиги 1 «Сент-Этьен» на выезде уступил «Лиону» со счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сент-Этьен
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окончен Лион 1:0 Сент-Этьен 1.37 5.50 8.80
22.01  19:00 Брест ... Лилль 3.25 3.55 2.21
22.01  23:00 Ланс ... Марсель 2.60 3.45 2.75
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