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Чемпионат Франции. 1 лига

«Ницца» хочет подписать игрока «Тоттенхэма»

22 Января 2022 • 00:36 Комментировать
Метц
...
Ницца
4.80 3.80 1.73
23.01 15:00

«Ницца» находится в поисках усиления на фланги нападения в это трансферное окно и в качестве целей выбрала Бриана Хиля из лондонского «Тоттенхэма» и Фрэнсиса Амузу из «Андерлехта», об этом сообщает L’Équipe.

20-летний испанец, приехавший в Северный Лондон из «Севильи» прошлым летом, столкнулся с нехваткой игрового времени в своей новой команде, выходя в основном на замену. «Ницца» может воспользоваться сложившейся ситуацией и рассматривает возможность взять футболиста в аренду.

Бельгийский игрок «Андерлехта» также является целью французов, но предложений по нему пока не поступало. Все тот же  L’Équipe сообщает и о третьей цели, но имя игрока еще не известно.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ницца Андерлехт Бриан Хиль трансферы футбола - зима 2022 Фрэнсис Амузу
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