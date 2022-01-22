«Ницца» хочет подписать игрока «Тоттенхэма»

«Ницца» находится в поисках усиления на фланги нападения в это трансферное окно и в качестве целей выбрала Бриана Хиля из лондонского «Тоттенхэма» и Фрэнсиса Амузу из «Андерлехта», об этом сообщает L’Équipe.

20-летний испанец, приехавший в Северный Лондон из «Севильи» прошлым летом, столкнулся с нехваткой игрового времени в своей новой команде, выходя в основном на замену. «Ницца» может воспользоваться сложившейся ситуацией и рассматривает возможность взять футболиста в аренду.

Бельгийский игрок «Андерлехта» также является целью французов, но предложений по нему пока не поступало. Все тот же L’Équipe сообщает и о третьей цели, но имя игрока еще не известно.