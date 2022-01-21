«Марсель» расстался с Бенедетто - аргентинец решил вернуться на родину

Дарио Бенедетто больше не будет выступать за «Марсель» - он возвращается на родину в «Бока Хуниорс», аргентинцы приобрели его за три миллиона евро. Сообщение о трансфере появилось на официальном сайте аргентинского клуба, за которой Бенедетто уже выступал ранее, с 2016 по 2019 год.

После этого он перебрался в марсельский «Олимпик», который выложил за него четырнадцать миллионов евро. В составе «Олимпика» футболист отыграл семьдесят один матч, забив при этом семнадцать голов. Однако летом прошлого года он был отдан в аренду «Эльче», за который забил два гола в шестнадцати матчах.