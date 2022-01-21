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«Марсель» расстался с Бенедетто - аргентинец решил вернуться на родину

21 Января 2022 • 21:28 Комментировать
Ланс
...
Марсель
2.55 3.45 2.70
22.01 23:00

Дарио Бенедетто больше не будет выступать за «Марсель» - он возвращается на родину в «Бока Хуниорс», аргентинцы приобрели его за три миллиона евро. Сообщение о трансфере появилось на официальном сайте аргентинского клуба, за которой Бенедетто уже выступал ранее, с 2016 по 2019 год.

После этого он перебрался в марсельский «Олимпик», который выложил за него четырнадцать миллионов евро. В составе «Олимпика» футболист отыграл семьдесят один матч, забив при этом семнадцать голов. Однако летом прошлого года он был отдан в аренду «Эльче», за который забил два гола в шестнадцати матчах.

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22.01  19:00 Брест ... Лилль 3.25 3.55 2.21
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