«Ницца» отдала Бамбу в «Коринтианс»

«Ницца» отправился центрального защитника Робсона Бамбу за игровой практикой в «Коринтианс».

24-летний Бамбу будет играть за «Коринтианс» до конца 2022 года, сообщает официальный сайт «Ниццы».

#Mercato



L’@OGCNice et les @Corinthians se sont entendus sur le prêt avec option d’achat de Robson Bambu au sein du club brésilien.



L’#OGCNice souhaite à @robsonbambu14 beaucoup de réussite dans cette nouvelle expérience !https://t.co/EbVq1zOljD — OGC Nice (@ogcnice) January 20, 2022

Напомним, что Робсон Бамбу перешёл в «Ниццу» из «Атлетико Паранаэнсе» летом 2020 года за восемь миллионов евро, но толком так и не проявил себя в составе «орлят». В итоге сейчас его цена упала до трёх миллионов.

В нынешнем сезоне Робсон Бамбу потерял место в составе «Ниццы» и в первой части сезона не сыграл за французский клуб ни одного матча.