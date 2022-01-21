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Чемпионат Франции. 1 лига

Зе Луиш может оказаться в чемпионате Франции

21 Января 2022 • 01:12 Комментировать
Анже
...
Труа
23.01 17:00

Экс-нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш может перебраться в чемпионат Франции. Как сообщает L'Equipe, им заинтересовался «Труа», который испытывает проблемы в атаке - команда забила лишь 19 голов в 21 матче. Зе Луиш может помочь «Труа» в этом компоненте, памятуя об его достаточно успешных выступлениях за «Спартак» в период с 2015 по 2019 год.

В составе «красно-белых» он забил 25 мячей в 86 матчах, после чего успел поиграть в «Порту» и вернулся в РПЛ в состав «Локомотива» в 2020 году. Неделю назад, однако, «железнодорожники» объявили о расторжении контракта с Зе Луишем.

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Локомотив Москва Спартак Москва Труа Зе Луиш
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АНЖЕ ТРУА
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