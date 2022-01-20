Венгер ответил, готов ли он вернуться к тренерской деятельности

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер пообщался с журналистами французского издания Le Parisien. В частности, специалист ответил на вопрос, не соскучился ли он еще по своей тренерской деятельности.

Венгер подтвердил, что ему хотелось снова поработать в каком-то из клубов. «Да, я заинтересован в этом. Человека невозможно «излечить». Если Вы чем-то занялись, то теперь Вы зависимы на всю жизнь. Но, надеюсь, у меня хватит мудрости, чтобы не погружаться в это обратно. Если же выбирать, клуб или сборная – то определенно клуб», - прокомментировал Венгер.

Также он признался, что за последние несколько лет ему поступало несколько предложений от различных европейских команд.