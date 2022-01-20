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Чемпионат Франции. 1 лига

Президент «Марселя» не стал отрицать продажу Камара

20 Января 2022 • 17:58 Комментировать
Ланс
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Марсель
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22.01 23:00

Президент французского «Марселя» Пабло Лонгория не стал отрицать возможную продажу полузащитника Бубакара Камара в это трансферное окно. По словам президента, клуб расстанется с футболистом, если последует правильное предложение.

«Мы много обсуждали с Камара его ситуацию по контракту. У нас есть взаимное уважение, поэтому посмотрим, что произойдёт. Всегда неприятно иметь в составе футболиста, у которого заканчивается контракт», – цитирует Лонгорию Calciomercato.

Напомним, что контракт Камара с «Марселем» истекает в июне этого года. Среди заинтересованных в услугах футболиста числились такие клубы, как «Рома», «Милан» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Бубакар Камара
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