Венгер: «Мбаппе очень быстро достиг больших высот»

Легенда тренерского цеха Арсен Венгер, известный по работе в лондонском «Арсенале», поделился мнением об уровне нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Припоминаю, когда Мбаппе было еще 17 лет, я сказал: «Он может стать новым Пеле». На счету Пеле три триумфа на мундиале? Ну, пускай Килиан выиграет второй чемпионат мира, а там посмотрим. Он обладает невероятной легкостью, интеллектом, харизмой. Мбаппе достаточно быстро достиг больших высот», - передает слова Венгера AS.

23-летний Мбаппе может в скором времени сменить клубную прописку. У футболиста истекающий контракт с «ПСЖ», и он стремится перебраться в мадридский «Реал».