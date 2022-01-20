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Венгер: «Мбаппе очень быстро достиг больших высот»

20 Января 2022 • 11:51 Комментировать

Легенда тренерского цеха Арсен Венгер, известный по работе в лондонском «Арсенале», поделился мнением об уровне нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Припоминаю, когда Мбаппе было еще 17 лет, я сказал: «Он может стать новым Пеле». На счету Пеле три триумфа на мундиале? Ну, пускай Килиан выиграет второй чемпионат мира, а там посмотрим. Он обладает невероятной легкостью, интеллектом, харизмой. Мбаппе достаточно быстро достиг больших высот», - передает слова Венгера AS.

23-летний Мбаппе может в скором времени сменить клубную прописку. У футболиста истекающий контракт с «ПСЖ», и он стремится перебраться в мадридский «Реал».

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Арсен Венгер Килиан Мбаппе
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