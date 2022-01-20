«ПСЖ» сообщил, когда Неймар возобновит тренировки

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к возвращению к тренировочному процессу. Об этом сообщила пресс-служба французского гранда.

«Возвращение Неймара к тренировкам ожидается в начале следующей недели», - гласит сообщение парижан.

Напомним, что бразильский футболист угодил в лазарет из-за травмы, которую получил в ноябре по ходу поединка местного чемпионата с «Сент-Этьеном». С того времени Неймар проходит курс лечения.

29-летний бразильский форвард поучаствовал в десяти играх текущего розыгрыша чемпионата Франции. Он забил три гола и сделал три результативные передачи.