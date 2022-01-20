«ПСЖ» сообщил о травме Мбаппе

«ПСЖ» рискует потерять одного из лидеров команды. Речь идет о звездном нападающем Килиане Мбаппе. Пресс-служба парижского гранда отрапортовала о повреждении 23-летнего игрока.

«Килиан испытывает болевые ощущения в левом приводящем суставе. Сейчас он проходит курс лечения. Новые детали сообщим в пятницу», - гласит сообщение клуба.

Трудовое соглашение Мбаппе с парижанами истекает по окончании нынешнего сезона. Руководство всячески пытается сохранить Килиана, однако нападающий твердо намерен перейти в мадридский «Реал».

В этом сезоне форвард забил десять мячей в 19 матчах Лиги 1.