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«ПСЖ» сообщил о травме Мбаппе

20 Января 2022 • 10:34 Комментировать

«ПСЖ» рискует потерять одного из лидеров команды. Речь идет о звездном нападающем Килиане Мбаппе. Пресс-служба парижского гранда отрапортовала о повреждении 23-летнего игрока.

«Килиан испытывает болевые ощущения в левом приводящем суставе. Сейчас он проходит курс лечения. Новые детали сообщим в пятницу», - гласит сообщение клуба.

Трудовое соглашение Мбаппе с парижанами истекает по окончании нынешнего сезона. Руководство всячески пытается сохранить Килиана, однако нападающий твердо намерен перейти в мадридский «Реал».

В этом сезоне форвард забил десять мячей в 19 матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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