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Президент «Лилля» положил конец слухам о трансфере Ботмана

20 Января 2022 • 09:08 Комментировать

Голландский защитник Свен Ботман, который пользуется спросом на трансферном рынке, не покинет «догов» в текущее трансферное окно. Об этом в беседе с журналистами заявил президент клуба Оливье Летанг.

«Не собираемся обсуждать его трансфер. Мы намерены сохранить Ботмана, он является одним из лучших игроков команды. Не намерены даже вступать в переговоры. «Лилль» сохранит Свена», - передает слова руководителя Football-Italia.

Ранее ходили слухи об интересе к защитнику со стороны «Милана» и «Ньюкасла». Трансферная стоимость голландца оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Свен Ботман
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