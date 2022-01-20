Президент «Лилля» положил конец слухам о трансфере Ботмана

Голландский защитник Свен Ботман, который пользуется спросом на трансферном рынке, не покинет «догов» в текущее трансферное окно. Об этом в беседе с журналистами заявил президент клуба Оливье Летанг.

«Не собираемся обсуждать его трансфер. Мы намерены сохранить Ботмана, он является одним из лучших игроков команды. Не намерены даже вступать в переговоры. «Лилль» сохранит Свена», - передает слова руководителя Football-Italia.

Ранее ходили слухи об интересе к защитнику со стороны «Милана» и «Ньюкасла». Трансферная стоимость голландца оценивается в 30 миллионов евро.