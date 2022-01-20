«Метц» взял в аренду форварда «Ксамакса»

Французский «Метц» решил усилить свою атакующую линию форвардом швейцарского «Ксамакса».
В аренду до конца сезона из «Ксамакса» отправился 27-летний Луи Мафута, сообщает официальный сайт «Метца».
Во Франции Луи Мафута может быть хоть сколько-то известен лишь по выступлениям за «Шамбли».
В нынешнем сезоне Луи Мафута провёл за «Ксамакс» во всех турнирах 20 матчей, забил десять голов и отметился четырьмя голевыми передачами.
Также добавим, что Луи Мафута является форвардом сборной ЦАР. За национальную команду Мафута дебютировал в марте 2017 года, за это время Луи провёл 17 матчей и забил шесть голов.
[ ]— Fc Metz (@FCMetz) January 19, 2022
Âgé de ans, Louis Mafouta vient d'inscrire buts en apparitions en Suisse.
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