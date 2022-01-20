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Чемпионат Франции. 1 лига

«Метц» взял в аренду форварда «Ксамакса»

20 Января 2022 • 03:40 Комментировать
Метц
...
Ницца
4.95 3.50 1.77
23.01 15:00

Французский «Метц» решил усилить свою атакующую линию форвардом швейцарского «Ксамакса».

В аренду до конца сезона из «Ксамакса» отправился 27-летний Луи Мафута, сообщает официальный сайт «Метца».

Во Франции Луи Мафута может быть хоть сколько-то известен лишь по выступлениям за «Шамбли».

В нынешнем сезоне Луи Мафута провёл за «Ксамакс» во всех турнирах 20 матчей, забил десять голов и отметился четырьмя голевыми передачами.

Также добавим, что Луи Мафута является форвардом сборной ЦАР. За национальную команду Мафута дебютировал в марте 2017 года, за это время Луи провёл 17 матчей и забил шесть голов.  

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