Анри может стать наставником «Бордо»

Бывший нападающий Тьерри Анри может встать у руля французского «Бордо», если жирондинцы решатся на расставание с Владимиром Петковичем, сообщает RMC Sport. Сейчас команда, в прошлом не раз становившаяся чемпионом Франции, влачит жалкое существование в подвале турнирной таблицы.

Стоит отметить, что руководство «Бордо» пойдет на большой риск, если решится сменить Петковича на Анри, в силу малого тренерского опыта у последнего. В качестве главного тренера Анри успел поработать только со своим бывшим клубом «Монако» с не самыми вразумительными результатами, а также в канадском «Монреаль Импакт».