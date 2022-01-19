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Чемпионат Франции. 1 лига

Анри может стать наставником «Бордо»

19 Января 2022 • 20:52 Комментировать
Бордо
...
Страсбург
3.55 3.55 2.05
23.01 17:00

Бывший нападающий Тьерри Анри может встать у руля французского «Бордо», если жирондинцы решатся на расставание с Владимиром Петковичем, сообщает RMC Sport. Сейчас команда, в прошлом не раз становившаяся чемпионом Франции, влачит жалкое существование в подвале турнирной таблицы.

Стоит отметить, что руководство «Бордо» пойдет на большой риск, если решится сменить Петковича на Анри, в силу малого тренерского опыта у последнего. В качестве главного тренера Анри успел поработать только со своим бывшим клубом «Монако» с не самыми вразумительными результатами, а также в канадском «Монреаль Импакт».

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Тьерри Анри
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