Мбаппе пока не ответил на предложение «ПСЖ»

Боссы французского «ПСЖ» предприняли попытку сохранить в команде звездного нападающего Килиана Мбаппе. Парижский гранд предложил игроку новое двухлетнее соглашение.

Как стало известно El Chiringuito TV, нападающий пока не дал окончательного ответа клубу. Напомним, что его действующий контракт с «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущей кампании Мбаппе сыграл 27 поединков в различных турнирах, отметившись 19 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Килиан близок к переходу в мадридский «Реал». Сделка может быть оформлена в ближайшее время.