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Неймар: «Мне приходится сталкиваться с серьёзным давлением, но сейчас я непоколебим ментально»

19 Января 2022 • 09:10 Комментировать

Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар поведал о психологической составляющей своей карьеры.

«В футболе, как и в жизни, нужно думать головой, чтобы не погрязнуть в тяжелых ситуациях. Мне оказывают поддержку родные и друзья. Когда они видят, что мне плохо, то могут поддержать добрыми словами или объятиями.

Со временем я стал намного сильнее психологически. Мне приходится сталкиваться с серьезным давлением, но я много работал и стал непоколебим ментально», - передает слова нападающего ESPN.

В этом сезоне на счету Неймара три гола и три ассиста в десяти матчах Лиги 1.

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Неймар
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