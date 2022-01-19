Неймар: «Мне приходится сталкиваться с серьёзным давлением, но сейчас я непоколебим ментально»

Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар поведал о психологической составляющей своей карьеры.

«В футболе, как и в жизни, нужно думать головой, чтобы не погрязнуть в тяжелых ситуациях. Мне оказывают поддержку родные и друзья. Когда они видят, что мне плохо, то могут поддержать добрыми словами или объятиями.

Со временем я стал намного сильнее психологически. Мне приходится сталкиваться с серьезным давлением, но я много работал и стал непоколебим ментально», - передает слова нападающего ESPN.

В этом сезоне на счету Неймара три гола и три ассиста в десяти матчах Лиги 1.