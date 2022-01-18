​Экс-игрок «Манчестер Сити» переходит в «Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» в ближайшее время должен объявить о пополнении в своём составе. Как сообщает L’Equipe, клуб подпишет контракт на вторую часть сезона с защитником Эльякимом Мангала, известным главным образом по выступлениям за «Манчестер Сити» и «Порту». Во вторник 30-летний француз должен пройти медицинское обследование.

С лета прошлого года Эльяким Мангала находится без клуба после ухода из «Валенсии», цвета которой он защищал два года.

На текущий момент «Сент-Этьен» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайшую игру команда проведёт 21 января – против «Лиона» на поле соперника.