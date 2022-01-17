«Бордо» посредством своего официального сайта объявил о назначении Грегори Купе тренером вратарей.

Грегори Купе известен главным образом по выступлениям за «Лион» в период с 1997 по 2008 год. Также в своей карьере он защищал ворота «Сент-Этьена», «Атлетико» и «ПСЖ». Купе повесил перчатки на гвоздь в 2011 году.

До перехода в «Бордо» Грегори Купе отвечал за подготовку вратарей в «Дижоне». Ещё раньше он работал с голкиперами в «Лионе» - сначала с резервной командой, а затем и с основой.

Добавим, что «Бордо» на текущий момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.