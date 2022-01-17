Саншеш показал фанатам «Марселя» средний палец прямо во время матча

Полузащитник французского «Лилля» Ренату Саншеш стал героем скандала, показав болельщикам «Марселя» средний палец прямо во время матча.

Когда в компенсированное ко второму тайму время португальца заменили, он подошёл к скамейке запасных и услышал оскорбления от фанатов «провансальцев». В ответ на них Саншеш показал средний палец. Эпизод остался незамеченным, поэтому арбитры не стали показывать полузащитнику красную карточку. К слову, в том матче судья уже успел удалить футболиста «Лилля» Бенжамена Андре.

Пока неизвестно, будет ли руководство Лиги 1 применять к игроку какие-либо санкции.