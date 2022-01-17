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Чемпионат Франции. 1 лига

Саншеш показал фанатам «Марселя» средний палец прямо во время матча

17 Января 2022 • 18:42 Комментировать
Лилль
...
Метц
20.02 22:00

Полузащитник французского «Лилля» Ренату Саншеш стал героем скандала, показав болельщикам «Марселя» средний палец прямо во время матча.

Когда в компенсированное ко второму тайму время португальца заменили, он подошёл к скамейке запасных и услышал оскорбления от фанатов  «провансальцев». В ответ на них Саншеш показал средний палец. Эпизод остался незамеченным, поэтому арбитры не стали показывать полузащитнику красную карточку. К слову, в том матче судья уже успел удалить футболиста «Лилля» Бенжамена Андре.

Пока неизвестно, будет ли руководство Лиги 1 применять к игроку какие-либо санкции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Ренату Саншеш
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ЛИЛЛЬ МЕТЦ
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