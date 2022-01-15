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​«ПСЖ» готов платить Мбаппе больше, чем Месси слухи

15 Января 2022 • 23:17 Комментировать (1)

Поговаривают, что Килиан Мбаппе на словах уже договорился с «Реалом» о летнем переходе на правах свободного агента. При этом «ПСЖ» не теряет надежд на сохранение талантливого форварда в своих рядах. Как сообщает ABC, парижане предложат Мбаппе двухлетний контракт с зарплатой в 40 миллионов евро за каждый сезон. Если Килиан примет предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком «ПСЖ». В настоящий момент этот статус делят Лионель Месси и Неймар, чьи оклады составляют 36 миллионов евро ежегодно.

В сезоне 2021/2022 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» во всех соревнованиях 26 матчей. На счету 23-летнего француза 18 голов и 15 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Января 2022 в 23:33
Зато в Мадриде теплее... Хе..
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