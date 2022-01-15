​Месси вторым из футболистов покорил отметку в 300 млн подписчиков в «Инстаграме»

Лионель Месси покорилась новая отметка. На этот раз достижение звёздного аргентинского футболиста произошло не на футбольном поле, а в «Инстаграме». На официальную страничку Месси в этой социальной сети теперь подписано 300 миллионов человек.

Месси стал вторым футболистом, покорившим планку в 300 миллионов подписчиков в «Инстаграме». Нетрудно догадаться, кто был первым. На звёздного Криштиану Роналду в настоящий момент подписано уже 390 миллионов человек.

Напомним, что летом Лионель Месси перебрался в «ПСЖ», а Криштиану Роналду – вернулся в «Манчестер Юнайтед».

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