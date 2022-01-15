«ПСЖ» подпишет улучшенный контракт с одним из лидеров команды

Переговоры между «ПСЖ» и бразильским защитником Маркиньосом плавно подходят к логическому завершению. Все идет к тому, что стороны заключат новый долгосрочный трудовой договор с увеличением заработной платы.

Согласно сведениям Telefoot, новый контракт футболиста с парижским грандом будет рассчитан до лета 2026 года. Срок действующего договора истекает по окончании сезона-2023/2024.

Официально о заключении сделки клуб объявит в ближайшее время.

27-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года и является одним из лидеров команды.

В этом сезоне на его счету три гола в 15 матчах Лиги 1.