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«ПСЖ» подпишет улучшенный контракт с одним из лидеров команды

15 Января 2022 • 09:33 Комментировать

Переговоры между «ПСЖ» и бразильским защитником Маркиньосом плавно подходят к логическому завершению. Все идет к тому, что стороны заключат новый долгосрочный трудовой договор с увеличением заработной платы.

Согласно сведениям Telefoot, новый контракт футболиста с парижским грандом будет рассчитан до лета 2026 года. Срок действующего договора истекает по окончании сезона-2023/2024.

Официально о заключении сделки клуб объявит в ближайшее время.

27-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года и является одним из лидеров команды.

В этом сезоне на его счету три гола в 15 матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
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