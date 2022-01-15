Президент «Марселя» прокомментировал возможный уход Милика в «Ювентус»

Президент французского «Марселя» Пабло Лонгориа прокомментировал слухи о будущем форварда Аркадиуша Милика, который выступает за «провансальцев» на правах аренды. Президент уверил, что поляк останется в клубе как минимум до конца сезона.

«Без шансов. Нам нужен такой тип нападающего, как Милик. Подписание Бакамбу никак не повлияет на ситуацию», – заявил Лонгориа в интервью Football Italia.

Отметим, что в этом сезоне Милик провел за «Марсель» 10 матчей в Лиге 1, в которых смог отметиться всего лишь одним забитым голом. Права на футболиста принадлежат «Наполи», в котором футболист выступал с 2016 года.