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Президент «Марселя» прокомментировал возможный уход Милика в «Ювентус»

15 Января 2022 • 00:13 Комментировать

Президент французского «Марселя» Пабло Лонгориа прокомментировал слухи о будущем форварда Аркадиуша Милика, который выступает за «провансальцев» на правах аренды. Президент уверил, что поляк останется в клубе как минимум до конца сезона.

«Без шансов. Нам нужен такой тип нападающего, как Милик. Подписание Бакамбу никак не повлияет на ситуацию», – заявил Лонгориа в интервью Football Italia.

Отметим, что в этом сезоне Милик провел за «Марсель» 10 матчей в Лиге 1, в которых смог отметиться всего лишь одним забитым голом. Права на футболиста принадлежат «Наполи», в котором футболист выступал с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Аркадиуш Милик
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