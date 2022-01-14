«ПСЖ» назвал сумму, за какую продаст Икарди

Не утихают слухи касаемо возможного ухода нападающего Мауро Икарди из французского «ПСЖ». Согласно сведениям Sky Sports Italia, парижский гранд определился с суммой, которую хочет выручить с продажи голеадора.

Источник утверждает, что «ПСЖ» готов расстаться с Мауро, если за него предложат 30 миллионов евро. Фаворитом на подписание 28-летнего аргентинца считается туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает Икарди в качестве альтернативы Альваро Морате, которого хочет подписать каталонская «Барселона».

Ранее также ходили слухи о возможном переходе Мауро в «Манчестер Юнайтед».