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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» назвал сумму, за какую продаст Икарди

14 Января 2022 • 10:12 Комментировать

Не утихают слухи касаемо возможного ухода нападающего Мауро Икарди из французского «ПСЖ». Согласно сведениям Sky Sports Italia, парижский гранд определился с суммой, которую хочет выручить с продажи голеадора.

Источник утверждает, что «ПСЖ» готов расстаться с Мауро, если за него предложат 30 миллионов евро. Фаворитом на подписание 28-летнего аргентинца считается туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает Икарди в качестве альтернативы Альваро Морате, которого хочет подписать каталонская «Барселона».

Ранее также ходили слухи о возможном переходе Мауро в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
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