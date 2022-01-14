«Стандард» вернул Эмонда на родину

Льежский «Стандард» объявил о подписании форварда Рено Эмонда, который играл за французский «Нант».

За 30-летнего Эмонда «Стандард» заплатил «Нанту» 200 тысяч евро, сообщает Transfermarkt. При этом на самом портале Эмонд оценивается в полтора миллиона евро.

Renaud Emond pic.twitter.com/Qmqexu5YHb — Standard de Liège (@Standard_RSCL) January 13, 2022

Рено подписал контракт с клубом из Льежа до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт «Стандарда».

Стоит отметить, что в «Нант» Рено Эмонд переходил в сентябре 2020 года как раз из «Стандарда», тогда за форварда французский клуб заплатил четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне Рено Эмонд провёл за «Нант» во всех турнирах восемь матчей и не отметился результативными действиями.