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Чемпионат Франции. 1 лига

«Стандард» вернул Эмонда на родину

14 Января 2022 • 03:48 Комментировать
Ницца
...
Нант
1.83 3.63 4.45
Через 17 ч. 44 мин.

Льежский «Стандард» объявил о подписании форварда Рено Эмонда, который играл за французский «Нант».

За 30-летнего Эмонда «Стандард» заплатил «Нанту» 200 тысяч евро, сообщает Transfermarkt. При этом на самом портале Эмонд оценивается в полтора миллиона евро.

Рено подписал контракт с клубом из Льежа до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт «Стандарда».

Стоит отметить, что в «Нант» Рено Эмонд переходил в сентябре 2020 года как раз из «Стандарда», тогда за форварда французский клуб заплатил четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне Рено Эмонд провёл за «Нант» во всех турнирах восемь матчей и не отметился результативными действиями.

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Нант Стандард
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НИЦЦА НАНТ
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