Амаду сменил «Севилью» на «Метц»

Опорный полузащитник Ибраим Амаду сменил испанскую «Севилью» на французский «Метц».

28-летний француз перебрался в «Метц» из «Севильи» на правах свободного агента. Контракт с Амаду был подписан до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт французского клуба.

Ибраим Амаду перешёл в «Севилью» летом 2018 года из «Лилля» за 14 миллионов евро, но так и не смог показать себя в Испании. Амаду вечно скитался по арендам, он успел поиграть за «Норвич», «Леганес» и «Анже».

В этом сезоне Ибраим Амаду не играл за основную команду «Севильи» и теперь он попробует реанимировать свою карьеру в «Метце», который ведёт борьбу за выживание в Лиге 1.