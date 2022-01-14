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Чемпионат Франции. 1 лига

Амаду сменил «Севилью» на «Метц»

14 Января 2022 • 03:17 Комментировать
Реймс
...
Метц
1.97 3.35 4.10
16.01 17:00

Опорный полузащитник Ибраим Амаду сменил испанскую «Севилью» на французский «Метц».

28-летний француз перебрался в «Метц» из «Севильи» на правах свободного агента. Контракт с Амаду был подписан до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт французского клуба.

Ибраим Амаду перешёл в «Севилью» летом 2018 года из «Лилля» за 14 миллионов евро, но так и не смог показать себя в Испании. Амаду вечно скитался по арендам, он успел поиграть за «Норвич», «Леганес» и «Анже».

В этом сезоне Ибраим Амаду не играл за основную команду «Севильи» и теперь он попробует реанимировать свою карьеру в «Метце», который ведёт борьбу за выживание в Лиге 1.  

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Севилья Метц
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