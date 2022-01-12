Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

«Витесс» взял в аренду у «Лорьяна» форварда сборной Австрии

12 Января 2022 • 04:09 Комментировать
Лорьян
...
Анже
16.01 17:00

Форвард сборной Австрии Адриан Грбич на правах аренды сменил французский «Лорьян» на голландский «Витесс».

25-летний форвард сборной Австрии будет играть в Нидерландах до конца сезона, сообщает официальный сайт «Витесса».

В нынешнем сезоне Адриан Грбич провёл за «Лорьян» во всех турнирах 17 матчей, но забил лишь один гол.

За сборную Австрии Грбич выступает с сентября 2020 года. За это время Адриан провёл за национальную команду девять матчей и забил четыре гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Витесс Лорьян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЛОРЬЯН АНЖЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
04:41 · Франция. Лига 2
Кемпер перебрался из «Бастии» в «Генгам»
04:31 · Франция. Лига 2
«Янг Бойз» подписал голкипера «Дижона»
04:09 · Франция. Лига 1
«Витесс» взял в аренду у «Лорьяна» форварда сборной Австрии
04:02 · Франция. Лига 1
«Стандард» приобрёл атакующего полузащитника «Реймса»
11 Января
21:31 · Италия. Серия А
Кулибали ведёт переговоры с «ПСЖ»
21:02 · Франция. Лига 1
Бакамбу близок к переходу в «Марсель»
20:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов доплатить «Лиону» за срочное возвращение игрока из аренды
19:15 · Франция. Лига 1
​Мбаппе угрожают убийством
15:14 · Франция. Лига 1
Косельни в «Бордо» лишили капитанской повязки и отстранили от первой команды
09:51 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ претендует на защитника «ПСЖ»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона», «ПСЖ» и «Милан» нацелились на игрока «Тоттенхэма» 1
09:12 · Германия. Бундеслига
Кроос высказался об интересе «Реала» к Холанну и Мбаппе
04:16 · Франция. Лига 1
«Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересовался капитаном «Монпелье»
03:46 · Франция. Лига 1
«Реймс» приобрёл полузащитника сборной Швеции
01:31 · Франция. Лига 1
Бадьяшиль может сменить «Монако» на «Ньюкасл»
Все новости
Рекомендуем