«Витесс» взял в аренду у «Лорьяна» форварда сборной Австрии

Форвард сборной Австрии Адриан Грбич на правах аренды сменил французский «Лорьян» на голландский «Витесс».

25-летний форвард сборной Австрии будет играть в Нидерландах до конца сезона, сообщает официальный сайт «Витесса».

В нынешнем сезоне Адриан Грбич провёл за «Лорьян» во всех турнирах 17 матчей, но забил лишь один гол.

За сборную Австрии Грбич выступает с сентября 2020 года. За это время Адриан провёл за национальную команду девять матчей и забил четыре гола.