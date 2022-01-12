«Стандард» приобрёл атакующего полузащитника «Реймса»

«Стандард» из Льежа объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Матьё Кафаро, который ранее выступал за «Реймс».

24-летний Кафаро подписал контракт с клубом из Льежа, который рассчитан до конца сезона 2024/25, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

При этом пока неизвестно, сколько «Стандард» заплатил «Реймсу» за трансфер, но на Transfermarkt Матьё Кафаро оценивается в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Матьё Кафаро провёл за «Реймс» в Лиге 1 лишь четыре матча и не отметился результативными действиями.