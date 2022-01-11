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Чемпионат Франции. 1 лига

​Мбаппе угрожают убийством

11 Января 2022 • 19:15 Комментировать

В коммуне Бонди на фреске, посвящённой Килиану Мбаппе, неизвестные оставили угрозу для футболиста «ПСЖ». «Мбаппе, ты покойник», - такое сообщение было нанесено на фреску краской. Об этом рассказывает Le Parisien.

Предполагается, что угроза имеет политическую подоплёку, ведь на фреску также было нанесено оскорбление в адрес политика Сильвин Томассин. Она участвует в муниципальных выборах, которые пройдут в январе.

Килиан Мбаппе часто появлялся на публике с Сильвин Томассин после победы сборной Франции на чемпионате мира.

Добавим, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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