​Мбаппе угрожают убийством

В коммуне Бонди на фреске, посвящённой Килиану Мбаппе, неизвестные оставили угрозу для футболиста «ПСЖ». «Мбаппе, ты покойник», - такое сообщение было нанесено на фреску краской. Об этом рассказывает Le Parisien.

Предполагается, что угроза имеет политическую подоплёку, ведь на фреску также было нанесено оскорбление в адрес политика Сильвин Томассин. Она участвует в муниципальных выборах, которые пройдут в январе.

Килиан Мбаппе часто появлялся на публике с Сильвин Томассин после победы сборной Франции на чемпионате мира.

Добавим, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона.