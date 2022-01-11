Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

«Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересовался капитаном «Монпелье»

11 Января 2022 • 04:16 Комментировать
Страсбург
...
Монпелье
1.85 3.65 4.30
16.01 17:00

«Лос-Анджелес Гэлакси», который выступает в MLS может в это трансферное окно подписать капитана французского «Монпелье» Тежи Саванье.

Планируется, что скоро «Лос-Анджелес» сделает официальный запрос о возможности трансфера 30-летнего полузащитника, сообщает L’Equipe. Саванье оценивается на авторитетном портале Transfermarkt в 12 миллионов евро, а его контракт с «Монпелье» рассчитан до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне Тежи Саванье провёл за «Монпелье» во всех турнирах 18 матчей, забил шесть голов и отметился шестью голевыми передачами.

Также напомним, что в прошлом году Тежи Саванье выступал за Олимпийскую сборную Франции. За три матча на Олимпиаде в Токио Саванье успел отметиться одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Теджи Саванье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СТРАСБУРГ МОНПЕЛЬЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
04:16 · Франция. Лига 1
«Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересовался капитаном «Монпелье»
03:46 · Франция. Лига 1
«Реймс» приобрёл полузащитника сборной Швеции
01:31 · Франция. Лига 1
Бадьяшиль может сменить «Монако» на «Ньюкасл»
10 Января
19:29 · Франция. Лига 1
«Лилль» не отпустит Ботмана в январе
18:00 · Франция. Лига 1
У «Арсенала» есть три варианта для усиления в полузащиту
16:39 · Англия. Премьер-лига
Райт призвал «Арсенал» купить Вейналдума
13:50 · Испания. Ла Лига
Мбаппе рассказал, что думает о Бензема
13:23 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» сделал предложение Рюдигеру
13:09 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров оценил шансы Жиго заиграть в «Марселе»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Лиона»: «Надеюсь, получится подписать Азмуна»
09:27 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не смог договориться о трансфере полузащитника «Анже»
08:49 · Италия. Серия А
«Интер» может усилиться защитником «ПСЖ» 1
08:38 · Франция. Лига 1
Почеттино: «ПСЖ» должен был побеждать «Лион»
03:33 · Франция. Лига 1
Почеттино пока не доверяет Рамосу
01:39 · Франция. Лига 1
Как «ПСЖ» снова сыграл вничью - видео видео
Все новости
Рекомендуем