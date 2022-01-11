«Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересовался капитаном «Монпелье»

«Лос-Анджелес Гэлакси», который выступает в MLS может в это трансферное окно подписать капитана французского «Монпелье» Тежи Саванье.

Планируется, что скоро «Лос-Анджелес» сделает официальный запрос о возможности трансфера 30-летнего полузащитника, сообщает L’Equipe. Саванье оценивается на авторитетном портале Transfermarkt в 12 миллионов евро, а его контракт с «Монпелье» рассчитан до конца следующего сезона.

В нынешнем сезоне Тежи Саванье провёл за «Монпелье» во всех турнирах 18 матчей, забил шесть голов и отметился шестью голевыми передачами.

Также напомним, что в прошлом году Тежи Саванье выступал за Олимпийскую сборную Франции. За три матча на Олимпиаде в Токио Саванье успел отметиться одним забитым мячом.