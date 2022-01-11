«Реймс» приобрёл полузащитника сборной Швеции

Французский «Реймс» объявил о подписании опорного полузащитника сборной Швеции Йенса Каюсте.
В «Реймс» 22-летний Каюсте перешёл из датского «Митьюлланда» за десять миллионов евро, сообщает Transfermarkt. Контракт с французским клубом у Йенса рассчитан до конца сезона 2025/26.
#BienvenueJens #TeamSDR pic.twitter.com/hAUv1l4wun— Stade de Reims (@StadeDeReims) January 10, 2022
В нынешнем сезоне Йенс Каюсте провёл за «Митьюлланд» во всех турнирах 10 матчей и не отметился результативными действиями.
За сборную Швеции Йенс Каюсте выступает с ноября 2020 года. За это время он успел провести восемь матчей.
Бан пользователя