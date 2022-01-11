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Чемпионат Франции. 1 лига

«Реймс» приобрёл полузащитника сборной Швеции

11 Января 2022 • 03:46 Комментировать
Нант
...
Реймс
13.02 22:00

Французский «Реймс» объявил о подписании опорного полузащитника сборной Швеции Йенса Каюсте.

В «Реймс» 22-летний Каюсте перешёл из датского «Митьюлланда» за десять миллионов евро, сообщает Transfermarkt. Контракт с французским клубом у Йенса рассчитан до конца сезона 2025/26.

В нынешнем сезоне Йенс Каюсте провёл за «Митьюлланд» во всех турнирах 10 матчей и не отметился результативными действиями.

За сборную Швеции Йенс Каюсте выступает с ноября 2020 года. За это время он успел провести восемь матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реймс Митьюлланд
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