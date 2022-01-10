Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

У «Арсенала» есть три варианта для усиления в полузащиту

10 Января 2022 • 18:00 Комментировать
Лион
...
Ницца
13.02 22:00

Лондонский «Арсенал» активно занимается изучением вариантов для усиления в среднюю линию. Согласно The Sun, в шорт-листе у клуба на данный момент находится три бразильца: Бруно Гимараэш и Лукас Пакета из «Лиона», а также Артур Мело из «Ювентуса».

По сообщениям английской прессы, главной трансферной целью «Арсенала» на январское трансферное окно является Бруно Гимараэш, чей контракт с «Лионом» рассчитан до конца сезона 2023/24. Если «канонирам» не удастся подписать 24-летнего игрока, они обратят внимание к альтернативным вариантам в лице Пакеты и Артура.

Отметим, что в этом сезоне Бруно Гимараэш провел 18 матчей в Лиге 1, в которых отметился тремя ассистами.

Оценить новость
- 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Апл Бруно Гимараэш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЛИОН НИЦЦА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
18:00 · Франция. Лига 1
У «Арсенала» есть три варианта для усиления в полузащиту
16:39 · Англия. Премьер-лига
Райт призвал «Арсенал» купить Вейналдума
13:50 · Испания. Ла Лига
Мбаппе рассказал, что думает о Бензема
13:23 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» сделал предложение Рюдигеру
13:09 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров оценил шансы Жиго заиграть в «Марселе»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Лиона»: «Надеюсь, получится подписать Азмуна»
09:27 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не смог договориться о трансфере полузащитника «Анже»
08:49 · Италия. Серия А
«Интер» может усилиться защитником «ПСЖ» 1
08:38 · Франция. Лига 1
Почеттино: «ПСЖ» должен был побеждать «Лион»
03:33 · Франция. Лига 1
Почеттино пока не доверяет Рамосу
01:39 · Франция. Лига 1
Как «ПСЖ» снова сыграл вничью - видео видео
00:59 · Франция. Лига 1
«Неудачный юбилей»: Неубедительная ничья с «Лионом» пришлась на 2500-й матч в истории «ПСЖ»
00:52 · Франция. Лига 1
«Лион» выставил Денайера на трансфер 1
00:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не без труда ушёл от поражения в матч с «Лионом» 2
00:00 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Зенит» требует у «Лиона» за трансфер Азмуна
Все новости
Рекомендуем