У «Арсенала» есть три варианта для усиления в полузащиту

Лондонский «Арсенал» активно занимается изучением вариантов для усиления в среднюю линию. Согласно The Sun, в шорт-листе у клуба на данный момент находится три бразильца: Бруно Гимараэш и Лукас Пакета из «Лиона», а также Артур Мело из «Ювентуса».

По сообщениям английской прессы, главной трансферной целью «Арсенала» на январское трансферное окно является Бруно Гимараэш, чей контракт с «Лионом» рассчитан до конца сезона 2023/24. Если «канонирам» не удастся подписать 24-летнего игрока, они обратят внимание к альтернативным вариантам в лице Пакеты и Артура.

Отметим, что в этом сезоне Бруно Гимараэш провел 18 матчей в Лиге 1, в которых отметился тремя ассистами.