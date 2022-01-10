«Лион» выставил Денайера на трансфер

Как оказалось, «Лиону» больше не нужен центральный защитник Джейсон Денайер – французский клуб готов выслушать любое стоящее предложение по трансферу футболиста в январе.

Причиной этому стали неудачные попытки продлить с 26-летним бельгийцем контракт, ведь он требовал зарплату в 400 тысяч евро в месяц. Несмотря на то, что сам Денайер хотел бы остаться во Франции, «Лион» выставил его на продажу, об этом свидетельствует L’Équipe.

К слову, ранее британская пресса приписывала к защитнику интерес со стороны английских коллективов, в частности «Ньюкасла». Рыночная стоимость Денайера оценивается в 20 миллионов евро.