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​Зидан может возглавить «ПСЖ» уже в этом сезоне слухи

09 Января 2022 • 15:28 Комментировать

Всё идёт к тому, что Зинедин Зидан продолжит тренерскую карьеру в «ПСЖ». Катарский журналист Мохаммед Аль-Кааби на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что француз может возглавить парижский гранд ещё по ходу текущего сезона или летом. 

Зинедин Зидан находится без работы после ухода из «Реала» по завершению прошлого сезона, получившегося для команды неудачным. С тех пор слухи активно связывали Зидана с «ПСЖ».

В настоящий момент «ПСЖ» возглавляет Маурисио Почеттино. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что руководители французского клуба недовольны работой аргентинца.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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