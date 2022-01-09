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​Мбаппе может преподнести сюрприз в вопросе своего будущего слухи

09 Января 2022 • 09:47 Комментировать (1)

Ожидается, что летом Килиан Мбаппе на правах свободного агента переберётся из «ПСЖ» в «Реал». Впрочем, талантливый французский форвард может преподнести сюрприз и продлить контракт с «ПСЖ». Об этом на своих страницах рассказывает Le Parisien. По данным источника, Мбаппе всё ещё раздумывает над своим будущим, не приняв окончательного решения.

В сезоне 2021/2022 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» во всех соревнованиях 25 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 18 голов и 15 результативных передач на партнёров.

Ранее Килиан Мбаппе не раз говорил, что он хотел бы оказаться в мадридском «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
09 Января 2022 в 11:07
Стата просто блеск, но ему надо было валить из Парижа уже год или два назад...
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