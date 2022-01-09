Ожидается, что летом Килиан Мбаппе на правах свободного агента переберётся из «ПСЖ» в «Реал». Впрочем, талантливый французский форвард может преподнести сюрприз и продлить контракт с «ПСЖ». Об этом на своих страницах рассказывает Le Parisien. По данным источника, Мбаппе всё ещё раздумывает над своим будущим, не приняв окончательного решения.

В сезоне 2021/2022 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» во всех соревнованиях 25 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 18 голов и 15 результативных передач на партнёров.

Ранее Килиан Мбаппе не раз говорил, что он хотел бы оказаться в мадридском «Реале».