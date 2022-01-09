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​Головин пропустит воскресный матч «Монако»

09 Января 2022 • 09:11 Комментировать
Нант
...
Монако
3.60 3.20 2.20
Через 7 ч. 2 мин.

Российский полузащитник Александр Головин не попал в список игроков «Монако», которые могут сыграть в воскресенье против «Нанта» в Лиге 1. Список был опубликован на клубном сайте монегасков. Там же сообщается, что Головин завершает восстановление от травмы, как и другой полузащитник Сеск Фабрегас.

В 2022 году Александр Головин за «Монако» ещё не играл. Всего же в этом сезоне россиянин провёл 23 матча, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Матч между «Нантом» и «Монако» стартует 9 января в 19:05 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.  

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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09.01  17:00 Клермон ... Реймс
09.01  17:00 Метц ... Страсбург 4.70 3.80 1.75
09.01  19:05 Нант ... Монако 3.60 3.20 2.20
09.01  22:45 Лион ... ПСЖ 3.65 4.05 1.97
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