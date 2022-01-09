​Головин пропустит воскресный матч «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин не попал в список игроков «Монако», которые могут сыграть в воскресенье против «Нанта» в Лиге 1. Список был опубликован на клубном сайте монегасков. Там же сообщается, что Головин завершает восстановление от травмы, как и другой полузащитник Сеск Фабрегас.

В 2022 году Александр Головин за «Монако» ещё не играл. Всего же в этом сезоне россиянин провёл 23 матча, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Матч между «Нантом» и «Монако» стартует 9 января в 19:05 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.