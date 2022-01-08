Икарди назвал условие своего ухода из «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди не хочет выступать за туринский «Ювентус» на правах аренды. По данным Gazzetta dello Sport, аргентинец и его жена Ванда Нара готовы рассмотреть вариант полноценного трансфера, предложения об аренде их не устраивают.

Кроме «Ювентуса», у Икарди есть вариант продолжения карьеры в Англии. Если верить СМИ, «Манчестер Юнайтед» рассматривает Мауро в качестве напарника для Криштиану Роналду.

«ПСЖ» готов расстаться с нападающим этой зимой и ждет предложений от потенциальных покупателей. Рыночная стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро. Его контракт с парижанами рассчитан до 2024 года.