Вейналдум хочет вернуться в АПЛ

Голландец Джорджиньо Вейналдум недоволен переходом в «ПСЖ». Игрок задумывается о смене команды в текущее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Согласно данным британских журналистов, 31-летний полузащитник рассчитывает вернуться на Туманный Альбион. Он готов перейти в один из клубов английской Премьер-лиги на правах аренды.

Напомним, что Джорджиньо перебрался в парижский гранд из «Ливерпуля» в статусе свободного агента.

За первые полгода в «ПСЖ» Вейналдум провел 23 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.