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Вейналдум хочет вернуться в АПЛ

08 Января 2022 • 10:20 Комментировать

Голландец Джорджиньо Вейналдум недоволен переходом в «ПСЖ». Игрок задумывается о смене команды в текущее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Согласно данным британских журналистов, 31-летний полузащитник рассчитывает вернуться на Туманный Альбион. Он готов перейти в один из клубов английской Премьер-лиги на правах аренды.

Напомним, что Джорджиньо перебрался в парижский гранд из «Ливерпуля» в статусе свободного агента.

За первые полгода в «ПСЖ» Вейналдум провел 23 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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