Экс-игрок «Барселоны» - о трансфере Месси в «ПСЖ»: «В личном плане он понял, что ошибся»

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Лобо Карраско высказался о переходе Лионеля Месси во французский «ПСЖ».

«Лео всегда будет скучать по «Барсе», он сильно привязан к этому месту. Если Лионель сможет выиграть ЛЧ с парижанами, то ему стоит задержаться там еще на сезон. Мне кажется, Месси не сожалеет об этом трансфере со спортивной составляющей. Однако в личном плане он осознает, что ошибся», - передает слова Карраско Globo Esporte.

Месси подписал с парижским грандом трудовой договор до лета 2023 года. Лионель был вынужден покинуть «Барселону» из-за финансовых трудностей клуба.