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Чемпионат Франции. 1 лига

​Назван самый влиятельный человек во французском футболе – это не Месси

07 Января 2022 • 14:40 Комментировать

Авторитетная французская спортивная газета L’Equipe составила рейтинг самых влиятельных людей страны в области футбола. Звёздный Лионель Месси, который летом перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны», занял только третье место. Вторую строчку занял вернувшийся в прошлом году в национальную сборную Карим Бензема. Возглавил же рейтинг Килиан Мбаппе, который, судя по всему, в наступившем году отправится в «Реал».

Год назад такой же рейтинг возглавила женщина-арбитр Стефани Фраппар, отработавшая на многих значимых матчах в мире мужского футбола. На этот раз Фраппар заняла лишь 18-ю позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карим Бензема ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе
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