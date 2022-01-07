Стало известно, когда Зидан может возглавить «ПСЖ»

Экс-рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан продолжает находиться в сфере интересов руководства «ПСЖ». Французский гранд не устраивает работа нынешнего наставника Маурисио Почеттино, и клуб задумывается над отставкой аргентинца.

По сообщениям Sport.es, парижане видят в Зидане идеальную кандидатуру на пост главного тренера команды. «ПСЖ» планирует сделать предложение легендарному французу грядущим летом.

Отмечается, что назначение Зизу может помочь удержать в команде нападающего Килиана Мбаппе, которого давно сватают в мадридский «Реал».

Зинедин покинул «Реал» в конце мая прошлого года и с тех пор находится без работы.