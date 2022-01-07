Эриксен может стать одноклубником Головина

Звездный свободный агент Кристиан Эриксен занимается поиском нового клуба. Ранее футболист досрочно расторг трудовое соглашение с миланским «Интером».

Согласно данным журналистов Todofichajes, у 29-летнего полузащитника появился вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. Интерес к датчанину проявляет «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин.

Напомним, что Эриксен покинул Серию А из-за того, что там нельзя выходить на поле с дефибриллятором. Игроку установили этот прибор после перенесенной остановки сердца во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия.