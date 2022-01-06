Бенталеб продолжит карьеру в Лиге 1

27-летний полузащитник сборной Алжира Набиль Бенталеб наконец-то нашёл себе новый клуб. Центральный хавбек подписал контракт с представителем Лиги 1, «Анже». Сделка согласована до лета 2025 года.

Воспитанник «Ньюкасла» стал свободным агентом полгода назад после ухода из «Шальке». Не так давно Бенталеб оценивался в 18 млн евро, сейчас же его трансферная стоимость оценивается Transfermarkt в 10 раз дешевле.

Добавим, что в активе у футболиста 35 матчей в составе сборной Алжира (5 голов).