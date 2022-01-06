Месси решил покинуть «ПСЖ»

«ПСЖ» может лишиться звездного нападающего Лионеля Месси. Как сообщается в твиттер-аккаунте El Chiringuito TV, 34-летний аргентинский голеадор намерен уйти из французского гранда по завершении текущего сезона.

Пока неизвестно, где планирует продолжить карьеру Месси. Ранее в СМИ сообщалось, что нападающий может рассмотреть вариант с переездом в один из клубов МЛС.

Лео присоединился к парижанам летом 2021 года, подписав двухлетнее трудовое соглашение. Месси достался французам бесплатно, поскольку его контракт с каталонской «Барселоной» истек по завершении сезона-2020/2021. Стороны не смогли продлить сотрудничество из-за финансовых проблем «сине-гранатовых».