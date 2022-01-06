Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Месси решил покинуть «ПСЖ»

06 Января 2022 • 12:39 Комментировать (3)

«ПСЖ» может лишиться звездного нападающего Лионеля Месси. Как сообщается в твиттер-аккаунте El Chiringuito TV, 34-летний аргентинский голеадор намерен уйти из французского гранда по завершении текущего сезона.

Пока неизвестно, где планирует продолжить карьеру Месси. Ранее в СМИ сообщалось, что нападающий может рассмотреть вариант с переездом в один из клубов МЛС.

Лео присоединился к парижанам летом 2021 года, подписав двухлетнее трудовое соглашение. Месси достался французам бесплатно, поскольку его контракт с каталонской «Барселоной» истек по завершении сезона-2020/2021. Стороны не смогли продлить сотрудничество из-за финансовых проблем «сине-гранатовых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
andi
06 Января 2022 в 13:44
Думаю уйдет в МЛС в Европе он навряд ли кому то нужен.
NOBODY
06 Января 2022 в 13:28
в Барсу надо - доигрывать до пенсии...
Роман Мамедов
06 Января 2022 в 13:41
На фоне осасун и вальядолидов он смотрится король королей
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Января
12:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет подписать вингера «ПСЖ»
09:46 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нацелился на лидера «Лиона»
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового форварда в пару к Роналду 1
09:09 · Англия. Премьер-лига
«Ренн» проявляет интерес к голкиперу «Тоттенхэма»
08:27 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» согласовал новый контракт с одним из ведущих футболистов
00:49 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» нужен нападающий «Лиона» 1 слухи
05 Января
22:49 · Франция. Лига 1
Месси возвращается к тренировкам с «ПСЖ» - он рассчитывает сыграть с «Лионом» 1
21:50 · Испания. Ла Лига
Саншеш интересен «Барселоне» 1
21:07 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА готов заплатить два миллиона евро за опорного хавбека «Бордо» 1 слухи
16:14 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» не смог вернуть Эмерсона из аренды
13:29 · Испания. Ла Лига
Неймар хочет устроить трансфер Коутиньо в «ПСЖ» 1
12:37 · Франция. Лига 1
Месси победил коронавирус 6
08:56 · Испания. Ла Лига
Анчелотти задали вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»
08:50 · Франция. Лига 1
«Он постарел и утратил эффективность»: Ротен устроил разнос Неймару
00:35 · Франция. Лига 1
Защитник «Лиона» Марсело, которого сослали в дубль, не планирует покидать команду зимой 1
Все новости
Рекомендуем