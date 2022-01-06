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«ПСЖ» согласовал новый контракт с одним из ведущих футболистов

06 Января 2022 • 08:27 Комментировать

«ПСЖ» близок к подписанию нового трудового соглашения с бразильским защитником Маркиньосом. Об этом сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

Стороны провели успешные переговоры и находятся на финальном этапе оформления сделки. Новый трудовой договор Маркиньоса с французским грандом будет рассчитан до середины 2026 года. Текущее соглашение истекает по окончании сезона-2023/2024.

Бразилец выступает в составе парижан с 2013 года, он перебрался в столичный коллектив из «Ромы».

В текущем сезоне защитник отметился тремя голами с 14 поединках чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
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